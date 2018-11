Sanremo. Alcuni cartoni lasciati quasi in mezzo alla carreggiata, in modo che venissero poi raccolti dalla ditta incaricata, hanno causato un incidente in corso Inglesi, al civico 475. Una donna, in sella ad uno scooter di piccola cilindrata, non avendo visto i grossi cartoni li ha infatti “investiti” ed è poi rovinata a terra, procurandosi ferite lievi.

A soccorrere la signora è stato un equipaggio dei Volontari Soccorso Sanremo che l’ha accompagnata in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Borea di Sanremo. Presenti i carabinieri per i rilievi.