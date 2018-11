Sanremo, carabiniere fuori servizio arresta spacciatore di eroina

Sanremo. Nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, in via San Francesco, appoggiato ad un muro condominiale, un magrebino, noto alle Forze dell’Ordine, è stato visto da un maresciallo della locale Compagnia che, libero dal servizio, passava di lì in scooter.

Il sottufficiale, che conosceva il soggetto avendoci già avuto a che fare in passato, ha parcheggiato il mezzo poco distante ed atteso qualche minuto fino all’arrivo di un giovane, noto come assuntore di stupefacenti, che si è diretto inequivocabilmente verso il presunto spacciatore.

Una rapida stretta di mano, per nascondere lo scambio stupefacente/denaro ed entrambi si sono incamminati in due direzioni opposte. Il maresciallo ha dapprima fermato il “cliente”, facendosi consegnare la droga – una pallina da 2 grammi di eroina – ed il documento di identità, per poi inseguire lo spacciatore che, una volta bloccato, non ha opposto resistenza, anche in ragione dell’arrivo di militari dell’Aliquota Operativa, avvertiti nel frattempo dal sottufficiale che ha operato. Lo straniero è stato arrestato per spaccio di stupefacenti; l’acquirente è stato segnalato all’Autorità amministrativa