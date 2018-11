Sanremo, buona la prima per la Pcland capitanata da Montaldo Daniele

Sanremo. Buona partenza della PCLAND impegnata ieri sera, il 5 novembre, nel primo impegno stagionale del campionato ANSPI zonale (pallavolo misto con formula 4+2).

La formazione, capitanata da Montaldo Daniele, guadagna i primi tre punti contro la collaudata formazione dei Compagni Di Aldo, vincendo il match per 3-0 con i parziali di 25-23, 25-21, 25-23.

La PCLAND quest’anno si presenta con una formazione rimaneggiata. Queste le parole del dirigente Vincenzo “Kenzo” Marmai: “A fianco dei veterani si sono aggiunti nuovi atleti, cerchiamo di portare aventi lo spirito che ha da sempre conta distinto la nostra squadra. Il divertimento prima di tutto.

In un periodo di crisi generale, dove si fa fatica ad organizzare per mancanza di fondi e strutture, è bello ritrovarsi così in tanti. Speriamo di trasmettere ai nuovi arrivi la passione e lo spirito di aggregazione”.

Prossimo appuntamento per la PCLAND, lunedì 12 novembre alle 21.30 presso la palestra di Valle Armea contro il Sanremo sport. Tutte le info del torneo su www.gssangiacomo.it