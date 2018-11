Sanremo, improvviso bruciore agli occhi: evacuata la sala slot del Casinò

Sanremo. Bruciore agli occhi improvviso accusato da parte di alcuni clienti della Casa da gioco Municipale e scatta il piano di evacuazione.

È successo ieri sera intorno alle 23 nella sala slot del Casinò.

Una sorta di giallo quello che si è chiuso con i rilievi dei vigili del fuoco, i quali, chiamati ad intervenire per scoprire la natura del problema, a seguito di controlli con strumentazione specialistica, non hanno rilevato la presenza né di monossido di carbonio, né di anidride carbonica e tantomeno di altri gas infiammabili.

Sul posto è sopraggiunta anche l’automedica in via precauzionale. I sanitari del 118, tuttavia, non hanno riscontrato problemi di salute ad alcun cliente.

L’emergenza è rientrata nel giro di una mezz’ora.