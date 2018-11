Sanremo, ampia partecipazione per i corsi CNA dedicati al mondo del caffè

Sanremo. Interesse e viva partecipazione per lo stimolante incontro di presentazione dei nuovi corsi dedicati al mondo del caffè, tenutosi lunedì scorso nella sede CNA a Sanremo in compagnia dei professionisti di Coffeel quality coffee experience, artigiani esperti del settore caffè a Ventimiglia.

Il progetto formativo che prende avvio il prossimo 19 novembre è dedicato a tutti coloro che amano l’antica bevanda, professionisti e non, e si propone come un modo diverso di pensare al caffè, partendo dal frutto fino a scoprirne i principali aspetti della cultura, dalle origini, all’assaggio, ai metodi di preparazione professionali, ritrovando l’eccellenza in tazza attraverso un percorso di gusto, professionalità e maestria.

Il percorso offrirà una esperienza vissuta direttamente nel laboratorio artigianale di torrefazione modernamente attrezzato di Coffeel quality coffee experience: la sede degli incontri formativi sarà infatti nella neonata zona franca della cittadina medievale di Ventimiglia in Via XXV aprile 4 dove, in compagnia di professionisti artigiani, si potranno scoprire profumi, aromi e segreti di preparazione del caffè

Un progetto dedicato non solo agli operatori, ma a tutti gli appassionati, per investire in qualità ed esperienza: scelta del prodotto, competenza dell’operatore, uso corretto dell’attrezzatura sono infatti operazioni indispensabili che fanno l’eccellenza.

Programma dei corsi

IL BUON CAFFE’ NASCE DA UNA BUONA CILIEGIA (cos’è e come si fa)

Scoprire la meraviglia della pianta, del fiore ed il profumo del frutto del Caffè ed apprezzare il prodotto a partire dalla conoscenza del suo territorio di Origine sino ai segreti della sua preparazione

19 novembre ore 9,00/12,00

21 novembre ore 17,00/20,00

21 gennaio 2019 ore 15,00/18,00

L’ARTIGIANALITÀ DELL’ESPRESSO ITALIANO

Riconoscere le caratteristiche, sperimentare i parametri utili per riconoscere l’espresso perfetto e vivere l’esperienza dello scoprire a fianco di un torrefattore le differenze tra le varie miscele.

19 novembre ore 15,00/18,00

22 novembre ore 18,00/21,00

24 gennaio 2019 ore 15,00/18,00

L’ARTE DEL CAPPUCCINO ITALIANO

Scegliere i giusti ingredienti per preparare un cappuccino a regola d’arte, curare il suo aspetto e sperimentare differenti tipologie di latte, gestendo correttamente il trattamento termico nella preparazione del prodotto.

10 dicembre ore 9,00/12,00

12 dicembre ore 17,00/20,00

COS’E’ IL BREWING O COFFEE FILTER ? UNA SORPRENDENTE ALTERNATIVA AL CAFFE’ ESPRESSO

Conoscere i vari metodi di estrazione del caffè (infusione, filtro…), le differenze fra i vari strumenti e le varie tecniche utilizzate.

10 dicembre ore 15,00/18,00

22 dicembre ore 18,00/21,00

LA TRADIZIONE DELLA VERA MOKA ITALIANA E BREWING (CONFRONTO E SIMILITUDINI)

Scegliere la caffettiera, scoprire le caratteristiche che deve assolutamente avere e conoscere le origini e la storia del metodo più usato in casa dagli Italiani per preparare il caffè, confrontato a quelli più internazionali.

21 gennaio 2019 ore 9,00/12,00

23 gennaio 2019 ore 17,00/20,00

Il percorso prevede la possibilità di partecipare anche ad un singolo corso ed uno sconto speciale per chi sceglie l’intero pacchetto.

Per informazioni o per richiedere il programma completo dei corsi, contatta CNA allo 0184/500309 oppure invia una e-mail a segreteria@im.cna.it