Sanremo, alta rappresentante del Parlamento di Russia in visita al Casinò

Sanremo. A margine della conferenza stampa che si è svolta stamattina al Casinò sugli eventi organizzati per Capodanno, il membro del Consiglio d’amministrazione e presidente di Federgioco Olmo Romeo ha detto che una alta rappresentante della Duma (la Camera elettiva del Parlamento in Russia) si è recata in visita proprio presso la Casa da gioco sanremese.

Giulia Kuriiech ha potuto così ammirare i saloni del Palazzina Liberty datata primissimi anni del ‘900 ed è rimasta affascinata dalla storia che trasuda da ogni angolo del Casinò.

Romeo ha detto che la parlamentare russa ha confidato di essere rimasta molto colpita dalla bellezza di Sanremo in generale e che riesce adesso a spiegarsi i motivi che storicamente hanno portato, e continuano a portare tanti suoi connazionali in vacanza da queste parti, alcuni dei quali hanno anche deciso di trasferirsi qui in pianta stabile.