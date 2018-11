Sanremo, all’Ariston Iva Zanicchi si racconta nel suo spettacolo “Una vita da Zingara”

Sanremo. Sabato 10 novembre alle 21.15 Iva Zanicchi si racconta nel suo spettacolo “Una vita da Zingara” un “One Iva Show”, uno spettacolo così personale che solo lei può fare e che ripercorre una carriera bellissima.

Ma è anche uno spettacolo che racconta ricordi familiari ormai persi nel tempo e aneddoti inediti di un’artista che, da sempre proiettata al futuro, non ha mai dimenticato il suo passato: la bisnonna, la bellissima Desolina, suo padre, sua madre, la vita sulle montagne, e poi i concerti, le prime tournée all’estero e il grande successo.

Con la formula del teatro canzone, dove alla parola si alterna la musica, si rivive il percorso unico e personalissimo di una delle regine della canzone italiana: dalle prime tournée in Giappone e in Russia, ai grandi incontri, come quello col poeta Giuseppe Ungaretti, fino ai successi immortali come Testarda io, Zingara, La riva bianca e la riva nera, Io ti darò di più, Come ti vorrei, Un uomo senza tempo e tanti altri. Ma Iva proporrà anche successi di altri artisti che in qualche modo hanno segnato la sua vita: Charles Aznavour, Modugno, Giorgio Gaber e tanti altri.