Sanremo. Si terrà oggi 12 novembre, alle 14.30 presso la Scuola Media Dante Alighieri di Sanremo, il primo incontro dedicato ai genitori del progetto “Cyberbullismo e uso consapevole dei Social Media” nato da un bando della “Fondazione Carige”, rivolto ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, ai genitori e agli insegnanti.

Il progetto mira ad educare ad un utilizzo sicuro e consapevole dei nuovi media digitali al fine del prevenire il fenomeno, purtroppo in crescita, del Cyberbullismo. L’incontro si inserisce in un panorama di iniziative, guidate da un’equipe di educatori e di psicologi, che hanno visto coinvolti i ragazzi sia nelle scuole, oltre che nella già citata Dante Alighieri anche presso la Scuola Media Nobel, e al di fuori di esse, grazie alla collaborazione con i gruppi Scout locali, l’ACR, i gruppi degli oratori e i CAG (centri di aggregazione giovanile) in gestione al Centro di Solidarietà l’Ancora.

Un secondo incontro dedicato ai genitori si terra il 14 novembre alle 20 presso il centro aggregativo “Il Ponte” (Via G. B. Panizzi, 53 a Sanremo), e nuove date di approfondimento verranno annunciate, mentre gli insegnanti prenderanno parte al primo incontro formativo a loro dedicato giovedì 15 novembre.