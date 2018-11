Sanremo, al Trophée Grimaldi affermazione Overall di Ange Trasparent II

Sanremo. Grande partecipazione al Trophée Grimaldi, prima tappa dell’edizione 2018/19 del Campionato Invernale West Liguria, organizzato dallo Yacht Club Sanremo, con il sostegno del Comune di Sanremo, congiuntamente con lo Yacht Club Monaco.

Ben 50 barche impegnate sabato 20 da Sanremo a Monaco e domenica 21 ottobre sul percorso inverso. Quest’anno questa manifestazione ha rappresentato una grande occasione per vedere sulle grandi barche, durante la regata, i ragazzi dello Yacht Club Monaco, dello Yacht Club Sanremo e del Circolo della Vela Sicilia, arrivati appositamente da Palermo, con il fine di far conoscere la vela d’altura ai giovani velisti abituati alle derive.

Sole e temperature estive hanno caratterizzato i due giorni del Trophee Grimaldi: sabato con un vento molto leggero,

domenica un bel ponente sui 10 nodi ha spinto le barche sulla linea di traguardo. Accesa sin da subito è stata la lotta per la classifica assoluta Overall, con l’affermazione di Ange Trasparent II di Valter Pizzoli (YC Monaco). Secondo posto per Aurora, di Paolo Bonomo e Bruno Roberto (YC Sanremo) e terzo posto per Cheyenne di Tommaso Oriani (YC Chiavari).

Con questi risultati Ange Trasparent II è risultata prima anche nella graduatoria della classe Orc A, davanti ad Aurora e Cheyenne. In Orc B a raggiungere la vetta del podio è stata Sarchiapone Fuoriserie, di Gianluigi Dubbini (C.V. Toscolano Maderno) seguito da Xsita, di Trino Barnabò (YC Sanremo), e da Il Pingone di Mare III, di Federico Stoppani (YC Sanremo).

In classe Irc si aggiudica il primo posto Ange Trasparent II, secondo posto per Il Pingone di Mare III e terzo posto per Free Spirit, di Paolo Rossi (C.D.V. Erix). Nelle altre classi, per la Racing Club, vittoria di Obi-Wan, di Elisa Minio (YC Sanremo), su Sandra, di Marco Carbonaro (YC Imperia) e Virginia, di Salvatore Vinci (YC Aregai). Nella Libera primo posto di Atlantis, di Alessandro Botto (C.N. Andora), secondo posto per Nababbo, di Francesco Piras (YC Sanremo) con a bordo i giovani velisti dello YC Monaco e terzo posto per Bon Gars, di Peregrini/ DeGiovanni (YC Monaco).

Non sono ovviamente mancati i momenti di gala e di socializzazione, culminati nella serata di sabato sera con la cena allo Yacht Club di Monaco, accompagnata da musica dal vivo. Domenica pomeriggio, al termine della regata, premiazione del Trophée Grimaldi, con ricca merenda a base di prodotti tipici, allo Yacht Club Sanremo.

Prossimo appuntamento del 35° West Liguria sarà l’Autunno in Regata, seconda tappa della competizione. Le barche si affronteranno nuovamente, nelle acque di Sanremo, nei weekend del 17/18 novembre, 1/2 dicembre e 15/16 dicembre.