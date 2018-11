Sanremo, al fuoco una baracca in via Duca Degli Abruzzi

Sanremo. Una baracca utilizzata come deposito attrezzi in via Duca Degli Abruzzi ha preso fuoco intorno alle 12 di questa mattina.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo che hanno spento le fiamme. Presenti anche i Carabinieri.

All’altezza del civico 434, al momento dell’incendio nel capanno non si trovava nessuno. Fortunatamente, dunque, non si registrani feriti.

Nelle stesse ore un’altra squadra del 115 ha fatto un sopralluogo presso un’abitazione in via Martiri della Libertà, dove era stata segnalata una fuoriuscita di monossido di carbonio ma si è trattato di un falso allarme.