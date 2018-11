l'incontro

Sanremo, al Floriseum seminario dedicato al limone e al cedro foto

Per l'occasione sarà allestita in sala una raccolta locale di agrumi per conoscere l'ancestrale Citrus maxima e i frutti di Citrus Lumia

Più informazioni su cedro

cedro “Floriseum”

“Floriseum” Sanremo











Sanremo. Sabato prossimo 17 novembre alle 16,30 si terrà al Floriseum di Sanremo, in Corso Cavallotti 113, il IV° seminario del 2018 del ciclo “Piante mediterranee: tra scienza e tradizione” e il tema sarà “Il limone e il cedro, una storia millenaria”. Per l’occasione sarà allestita in sala una raccolta locale di agrumi per conoscere l’ancestrale Citrus maxima, lo straordinario Cedro “grosso” degli ebrei, i bei frutti di Citrus Lumia, e tante altre curiosità offerte dal mondo degli agrumi.

Più informazioni su cedro

cedro “Floriseum”

“Floriseum” Sanremo