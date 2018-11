Sanremo, al Centrale il concerto dell’Orchestra Sinfonica dedicato alla Croce Rossa

Sanremo. Un pomeriggio di grande musica e solidarietà con il concerto dell’Orchestra Sinfonica dedicato alla Croce Rossa di Sanremo.

L’appuntamento è per giovedì alle 17 al Teatro Centrale di via Matteotti, con le musiche immortali di Ludwig van Beethoven, la pianista Olga Kern e la direzione del maestro Henry Cheng. Sarà un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulle attività del comitato di Sanremo di Croce Rossa, che sarà possibile aiutare anche facendo un’offerta per i nuovi calendari del 2019.

In città da quasi 120 anni, la Croce Rossa sanremese si è distinta per l’aiuto concreto a chi è in difficoltà con la raccolta viveri, il supporto ai senza tetto specialmente durante le rigide notti invernali, la presenza dell’Area Emergenza durante le ormai sempre più frequenti allerte meteo e l’occhio attento e vigile dei suoi volontari durante le varie manifestazioni che animano la città, oltre tutte le altre attività sanitarie rivolte ai disabili e a chi ha bisogno di supporto per i trasporti. La Croce Rossa di Sanremo è sempre accanto a voi, in qualunque occasione con tutta la sua professionalità ed esperienza.