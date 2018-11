Sanremo, al Casinò va in scena “Parlami D’Amore Maria”

Sanremo. Parlami D’Amore Maria è lo spettacolo che andrà in scena al Casinò di Sanremo lunedì 12 novembre alle 16.30 in occasione del 40esimo anno di attività dell’Associazione” Insieme per…” di San Siro.

L’Associazione, fondata nel 1978, fu il primo centro di aggregazione di anziani e pensionati della città. Ancora oggi per due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 18 gli iscritti si incontrano per trascorrere qualche ora insieme a giocare a carte, fare merenda, a volte andare a teatro, in gita, a mangiare una pizza e a pregare.

Sarà una giornata di festa che inizierà con la S.Messa in San Siro e continuerà con il pomeriggio al Casinò per terminare con un apericena, grazie al sostegno del Casinò e dei Lions Club Sanremo Host. Lo spettacolo, organizzato dal Teatro dell’Albero, di e con Massimo Ivaldo, attore genovese, ha molte stagioni alle spalle, ma conserva inalterate forza ed emozione.

E’ una storia che parla del tentativo di ascoltare le varie componenti di una colonia femminile che ha avuto il destino di comporsi dentro una casa di riposo per restituire prima a loro e poi a tutti i preziosi valori, l’ironia, le emozioni mai perse nel tempo. Biglietti a € 5 in vendita presso il botteghino del Casinò il giorno stesso oppure pre vendite presso L’Abito Elegante di Via Palazzo 63 tel. 0184 570054. Info al 347 7302028.