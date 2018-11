Sanremo, al Casinò Roberto Cavallo presenta il saggio “La bibbia dell’ecologia”

Sanremo. Domani 6 novembre alle 16.30 nel Teatro dell’Opera del Casinò nel quadro dei Martedì Letterari Roberto Cavallo presenta il suo ultimo libro: “La bibbia dell’ecologia. Riflessioni sulla cura del Creato” ( Elledici). Partecipano Don Ferruccio Bortolotto, direttore dell’ufficio comunicazione sociale della diocesi di Ventimiglia-Sanremo e l’assessore all’Ecologia e alla Cultura, Eugenio Nocita. L’incontro è stato inserito nel Piano di Formazione dei Docenti.

Dio disse: «Vi do tutte le piante con il proprio seme, tutti gli alberi da frutta con il proprio seme. Così avrete il vostro cibo. Tutti gli animali selvatici, tutti gli uccelli del cielo e tutti gli altri viventi che si muovono sulla terra mangeranno l’erba tenera». E così avvenne. E Dio vide che tutto quel che aveva fatto era davvero molto bello. (Genesi 1, 29-31)

“Chi avrebbe pensato che la soluzione per la salvaguardia del nostro pianeta fosse contenuta nell’Antico Testamento? Dio ci ha donato una casa speciale: tutte le indicazioni per viverci al meglio sono nella sua Parola.

Questo nuovo saggio, intitolato “La bibbia dell’ecologia. Riflessioni sulla cura del Creato” di Roberto Cavallo, contiene consigli utili e pratici da applicare, per prendersi cura ogni giorno del nostro pianeta. Quando visitiamo una casa che non è la nostra, chiediamo il permesso di entrare, ci puliamo le scarpe, guardiamo solo nelle stanze in cui siamo invitati, consumiamo solo quanto ci viene offerto, domandiamo dove possiamo buttare un rifiuto quando ce ne troviamo uno in mano.

È con questo spirito che dovremmo imparare a stare sulla Terra: il pianeta su cui viviamo, di cui siamo i custodi ma che non ci appartiene («Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse…»: in fondo, la soluzione per la salvaguardia del nostro pianeta si trova già nella Genesi). Un saggio di testimonianza e proposte (e consigli pratici per tutti), nel continuo confronto con gli insegnamenti dell’Antico Testamento. (dalla Presentazione)

L’autore, Roberto Cavallo, è consulente di molti progetti statali e privati, e promuove la sostenibilità con numerose iniziative che hanno un forte seguito classe 1970, vive, lavora e scrive ad Alba (CN). È scrittore, divulgatore scientifico e imprenditore. Co-fondatore, nel 1996, della Cooperativa E.R.I.C.A., di cui attualmente è amministratore delegato. Ha un’ampia esperienza in progetti ambientali a livello locale, nazionale e internazionale. Autore e divulgatore in numerose trasmissioni radio-televisive nazionali (Scala Mercalli, Geo&Geo, Che Tempo Che Fa, Petrolio, Nemo, Unomattina).

Autore del progetto narrativo Meno 100 Chili – Ricette per la dieta della nostra pattumiera dedicato alla prevenzione dei rifiuti (con libro, spettacolo teatrale e docufilm), premio Kafka Italia 2011, di Dieci azioni per zero rifiuti (Edizioni Ambiente), dei volumi dedicati a Keep Clean and Run (Fusta Editore) e di oltre 80 tra pubblicazioni scientifico-ambientali, romanzi, poesie, racconti. Protagonista, infine, del docufilm di Mimmo Calopresti Immondezza- La bellezza salverà il mondo.

Domenica 11 novembre alle ore 17, presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, avrà luogo la presentazione del libro di Alberto Guglielmi Manzoni “Giovanni Semeria. Da Coldirodi all’Italia: un’inesauribile testimonianza di fede” (2018). Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Lo Studiolo di Freddy Colt e ha la prefazione di Leone Pippione, attuale presidente della Famija Sanremasca. È prevista la partecipazione di Leone Pippione e Freddy Colt.

Il 13 novembre nel Teatro dell’Opera del Casinò ore 16.30 si terrà l’Omaggio al prof. Carlo Pedretti “Aspettando il Cinquecentesimo di Leonardo da Vinci”. La prof.ssa Sara Taglialagamba presenterà il libro:”I cento disegni più belli di Leonardo.” (Giunti Editore) L’incontro è stato incluso nel piano di Formazione dei Docenti.