Sanremo. “Un giro tra la gente, ascoltare da vicino le esigenze e problemi dei cittadini”, così il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini ha iniziato la sua mattinata.

Tommasini ha incontrato gli amici di Fratelli d’Italia per un caffè in via Carli, proseguendo il suo tour verso i banchetti della Lega e poi facendo un giro nel centro storico e al mercato, incontrando i commercianti.

“Sanremo ai sanremesi, Sergio unisce”, questo il motto di Tommasini, il cui progetto civico del Gruppo dei 100 unisce le varie anime del centro destra.