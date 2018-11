Sanremo, a Villa Ormond Arturo Croci parla della sua esperienza in coma

Sanremo. Martedì 20 novembre alle 17 a Villa Ormond, con il patrocinio del Comune di Sanremo, verrà presentato il libro che racconta la vita dell’autore Arturo Croci che ha passato in coma nel reparto di terapia intensiva degli Ospedali Riuniti di Bergamo, dal 15 dicembre 2005 al 9 gennaio 2006. L’ingresso è libero.

Arturo non ha visto luci e tunnel luminosi, è semplicemente scivolato nel nero e, dopo una vita intera, è ritornato, galleggiando nel nero. In coma, per lui, c’è stata la “dilatazione del tempo” e ha vissuto un’intera nuova vita.

Il dr. Arturo Croci ha fondato nel 1975, la rivista mensile Flortecnica, edita da Ace International, molto apprezzata e diffusa tra i florovivaisti italiani. Il 15 dicembre 2005, l’autore del libro è stato vittima di un aneurisma con disseccamento dell’aorta al quale non solo è miracolosamente sopravvissuto, ma è anche riuscito a recuperare tutte le facoltà, sia fisiche che mentali.

In seguito alla citata tragica esperienza ha scritto il libro Coma, nel quale Croci “ha inteso raccontare la sua vita materializzando una storia che altrimenti avrebbe vegetato nell’inconsistenza di un sogno incompiuto composto di episodi rivissuti e altri di un’altra dimensione”.