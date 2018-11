Sanremese-Milano City, mister Lupo: “Abbiamo fatto una gran partita”

Sanremo. Al Comunale arriva il Milano City e mister Lupo schiera la formazione tipo con le sole eccezioni di Sadek al posto di Rotulo e Gagliardi al posto di Molino.

Grazie alla netta vittoria odierna, e in attesa delle gare in programma domani, la Sanremese si gode il primo posto in solitaria a quota 20 punti. “Sono contento dell’affetto dei tifosi e li ringrazio, facciamo questo lavoro anche per questo tipo di gratificazioni – ha dichiarato mister Alessandro Lupo al termine della partita

– sono molto contento, siamo stati quasi perfetti contro una squadra che temevo perché ha dei valori. Abbiamo fatto una gran partita, i miei complimenti a tutti. Stiamo comunque con i piedi per terra perché dobbiamo ripartire subito, mercoledì ci aspetta un’altra battaglia su un campo difficile contro un’ottima squadra”.