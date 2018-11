Sanremese-Milano City, Giuseppe Fava: “Per 24 ore siamo primi in classifica”

Sanremo. Grazie alla netta vittoria odierna, e in attesa delle gare in programma domani, la Sanremese si gode il primo posto in solitaria a quota 20 punti.

“Per 24 ore siamo primi in classifica in attesa che scendano in campo Lecco e Ligorna – ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Fava – è una grande soddisfazione per il gruppo, per il mister e per la società e ci deve far ben sperare per il futuro del campionato. Complimenti a tutti i ragazzi”.