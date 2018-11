Sanremese-Bra, scatta il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Sanremo. In occasione della partita Sanremese-Bra, valida per il campionato di Serie D Girone A, che andrà in scena domenica 2 dicembre, alle 15, allo stadio Comunale, scatta il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e di quelle analcoliche in contenitori che potrebbero essere usati come strumenti atti ad offendere. Si potranno perciò utilizzare solo bicchieri in plastica o di carta.

Il provvedimento, come richiesto dalla questura per garantire la sicurezza urbana, deve interessare gli esercizi commerciali e di somministrazione situati sia nelle immediate adiacenze (corso Mazzini, strada Tre Ponti, via Val d’Olivi e limitrofe) che all’interno dello stadio a partire da due ore prima dell’incontro e sino ad un’ora dopo la conclusione dello stesso.