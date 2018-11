San Biagio della Cima. La Lega conferma il sostegno al sindaco Luciano Biancheri. Interviene così Antonio Federico, dirigente provinciale della Lega Imperia e segretario della sezione della Lega “Val Nervia-Val Verbone”, rispondendo alla presa di posizione dell’ormai ex vicesindaco di San Biagio della Cima Erica Peirano che ha annunciato l’addio alla maggioranza civica guidata da Biancheri.

Federico prosegue: “Il sindaco Biancheri risulta essere molto attivo nell’espletamento del suo mandato, lo dimostra infatti la consueta attenzione per come segue in Regione e in Provincia le pratiche riguardanti il suo comune. Mettere in discussione questo e molto altro per una appartenenza politica, risulta fuori luogo e pretestuoso.

A Biancheri oltre che la stima, rinnoviamo il nostro sostegno e la massima attenzione per ogni sua iniziativa amministrativa, la stessa che per altro garantiamo a tutti i gli amministratori locali, indipendentemente dalla fede politica. Ricoprire la carica di Sindaco di un piccolo comune dell’entroterra – sottolinea il segretario Antonio Federico – con tutte le difficoltà del caso è una missione, oltre che un nobile atto, e questo credo che vada tenuto sempre in considerazione senza mai dimenticarlo”.