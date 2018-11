San Bartolomeo al Mare, le proposte di Domenico Filippone al centro sociale Arci Incontro

San Bartolomeo al Mare. Ci scrive l’ex guardia ambientale Domenico Filippone:

“Mi permetto di porgere alcune domande al direttivo del centro sociale culturale Arci “Incontro”, in quel del comune di San Bartolomeo al Mare (IM) o chi per esso.

Non sarebbe il caso di attrezzare il sodalizio di un vero ascensore per accedere alla biblioteca comunale situata al primo piano

in necessità nei confronti dei diversamente abili e non solo?

E poi; non sarebbe il caso di fornire l’associazione di un veicolo al trasporto delle persone della terza età , le quali magari essendo sole in casa e prive di mezzi, patente, non riescono quindi ad usufruire appunto della struttura oppure anche per accompagnarle che ne so ,presso ospedale per visite mediche?“.