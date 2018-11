San Bartolomeo al Mare, bilancio e lavori pubblici tra i punti dell’ordine del giorno del consiglio comunale

San Bartolomeo al Mare. Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12:30 di venerdì 30 novembre.

All’ordine del giorno il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio e il provvedimento di ripiano per i lavori pubblici di somma urgenza eseguiti o da eseguire a seguito degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre; l’approvazione della seconda modifica al programma triennale 2018-2020 delle opere pubbliche e al programma biennale 2018-2019 dei servizi e delle forniture; l’aggiornamento del programma degli incarichi di collaborazione per il triennio 2018-2020; la sesta variazione al bilancio di previsione 2018-2020.