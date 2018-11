Sammargheritese 0 Imperia 0, cronaca e tabellino

Imperia. Sammargheritese 0 Imperia 0

Sammargheritese

1 Raffo 2 Gallio 3 Amandolesi 4 Sanguinetti 5 Maucci 6 Mortola 7 Bosetti (66′ Del Cielo) 8 Privino 9 Mehillaj (81′ Neirotti) 10 Masi 11 Pezzi

A disp. 12 Calori 13 Castellucchio 14 Borean 15 Ori 16 Musante 17 Celeri 18 Chiapperini 19 Neirotti 20 Del Cielo

Imperia

1 Trucco 2 Ambrosini (70′ Callegari) 3 Faedo 4 Manini (85′ Fatnassi) 5 Laera 6 Di Lauro 7 Mehmetaj (75′ Zeka) 8 Giglio 9 Castagna 10 Costantini (70′ Figone) 11 Moscatelli (65′ Tahiri)

A disp. 12 Sadiku 13 Correale 14 Figone 15 Franco 16 Callegari 17 Zeka 18 Tahiri 19 Fatnassi 20 Bordero

Ammoniti

Sammargheritese 87′ Maucci

Imperia 73′ Manini

Cronaca:

Partita insidiosa per l’Imperia che affronta la Sammargheritese presso il campo sportivo “E.Broccardi” di Santa Margherita Ligure. Comincia subito forte l’Imperia con Costantini che al 3′ prova su calcio di punizione dal limite, Raffo devia la conclusione con Castagna che si avventa sulla respinta ma non riesce a concludere in porta. Al 18′ risponde la Sammargheritese con Gallio che conlude di testa da distanza ravvicinata ma Trucco blocca sicuro tra le braccia. Si chiude il primo tempo con poche occasioni da ambo le parti.

Secondo tempo

La ripresa si apre all’insegna dell’Imperia con Manini che al 49′ prova la conclusione al volo su cross di Faedo ma Raffo blocca sicuro la conclusione centrale. Al 50′ Castagna colpisce la traversa su azione simile a quella che ha portato al tiro Manini un minuto prima, il bomber nero azzurro colpisce al volo con il tiro che colpisce la parta alta della traversa. Al 68′ grande intervento di Trucco su Mehillaj che colpisce al volo su cross dalla fascia sinistra, Trucco si oppone alla

conclusione deviando in angolo. Al 83′ sugli sviluppi del calcio d’angolo colpisce di testa Neirotti ma Trucco riesce ancora a bloccare la sfera. Al 88′ prova Giglio su calcio di punizione dal limite ma il suo tiro non trova la porta.