Sabato la candidatura ufficiale di Tommasini Sindaco, ” Vogliamo vedere Sanremo tornare a volare in alto”

Sanremo. Sabato prossimo alle 11.30, presso la Federazione Operaia, verrà ufficializzata la candidatura a Sindaco di Sergio Tommasini per la lista “Gruppo dei 100”. Verrà presentata anche la coalizione d’appoggio, composta da Forza Italia, Lega e Fratelli D’Italia.

“Sanremo va ripulita, va resa più sicura e va manutenuta – spiega Tommasini, che aggiunge – va amata e noi la vogliamo rilanciare in maniera manageriale. Deve ritrovare una sua internazionalità, deve essere venduta al mondo per attrarre turisti che vanno trattenuti grazie ai nostri caratteri distintivi: il gusto, gioco intrattenimento, la storia, la Pigna e Città Vecchia. La Sanremo che vogliamo è anche sociale, equilibrata e solidale. Vogliamo un città diversa, la vogliamo vedere tornare a volare in alto”.