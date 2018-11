Un robot subacqueo per esplorare i fondali marini di Imperia: il progetto

Imperia. L’assessorato alle spiagge del comune di Imperia, in collaborazione con Polo tecnologico imperiese, organizza per la giornata di lunedì 3 dicembre alle 10, nei pressi della spiaggia Bagni Buraxen di Corso Boine, una dimostrazione con il Rov, robot filoguidato subacqueo costruito dagli allievi dell’istituto superiore in grado di esplorare i fondali marini.

“Facendo seguito al progetto che è stato premiato a Genova il 15 novembre scorso nell’ambito del concorso Premio Scuola Digitale, abbiamo deciso di lanciare l’iniziativa Il Rov per la città“, spiega l’assessore Laura Gandolfo.

“Iniziamo con la realizzazione di alcune immagini che documenteranno i danni causati al nostro litorale dal maltempo delle scorse settimane. Successivamente, in collaborazione con gli studenti, organizzeremo tutta una serie di iniziative che ci permetterà di porre in risalto le bellezze presenti nel mare di fronte alle nostre spiagge“.