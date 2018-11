Sanremo. Riprende nel 2019, con la collaborazione del Casinò e del suo CDA e del DG Prestinoni, la programmazione di “Sanremo Musical”, regia di Isabella Biffi e autore Salvatore Despa, Ceo Walter Vacchino.

Sanremo Musical è un progetto che parte dalla specificità di Sanremo “Città della Musica”, il Festival della Canzone Italiana, la Rassegna Tenco è il Festival del Jazz sono l’espressione del nostro territorio. Il musical è un “prodotto” che ha una valenza artistica, culturale e commerciale sia per il territorio nazionale che l’estero. Sarà in programmazione al Teatro Ariston dal 19 al 21 aprile prossimi in versione integrale, al Roof del Casinò, in versione concerto il 22 aprile e al Teatro Manzoni di Milano dal 26 al 30 aprile in versione integrale.

La versione del 2019 rappresenta un’evoluzione dell’edizione del 2018 che ha debuttato a Milano al Teatro Nuovo dal 18 al 27 maggio in versione integrale, il 22 luglio al Roof del Casinò, in versione concerto e presenterà alcune novità sia di carattere scenografico che musicale. Lo spettacolo è una produzione della Sanremo Musicale srl. I biglietti saranno a disposizione a partire dalla prossima settimana presso il Teatro Ariston. I prezzi vanno dai 20 ai 40 euro più la prevendita.