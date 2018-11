Rischio frana a Taggia, chiusa strada Ponte

Taggia . Brutte notizie per i residenti di strada Ponte e zone limitrofe. La via è stata chiusa sia al transito veicolare che a quello pedonale perche nella sua parte sottostante, per una porzione di almeno dieci metri in lunghezza, rischia di franare.

L’ordinanza di chiusura sarà in vigore fino alla messa in sicurezza del tratto interessato.