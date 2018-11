Rimossa frana a Breil-sur-Roya: strada riaperta al traffico

Tenda. Traffico veicolare ripristinato in valle Roya. Sono stati rimossi intorno alle 11 i detriti e i massi che avevano invaso la carreggiata tra Breil-sur-Roya e Saorge, causandone la chiusura. Riaperto alla circolazione anche il tunnel del Tenda, chiuso in mattinata per mancanza del presidio francese dei vigili del fuoco, successivamente rimpiazzato da quello italiano.