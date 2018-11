Sanremo. “Riccardo Biavati e la Bottega delle Stelle” in mostra nella Città dei Fiori presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera dal 1 dicembre al 6 gennaio.

Se spesso, purtroppo, l’arte ceramica viene considerata un’arte minore e meno nobile rispetto alle altre, con la mostra di Riccardo Biavati e la Bottega delle Stelle anche i più scettici dovranno ricredersi ammirando la profondità e la grande abilità tecnica di questo artista con la “A” maiuscola.

Le ceramiche di Biavati, artista ferrarese, non sono infatti solo semplici esercizi estetici ma, una volta plasmate e modellate, acquistano una propria aura, diventano personaggi, icone e talvolta vere e proprie divinità. La materia è per l’artista ferrarese la “tela bianca” del pittore, una superficie su cui sperimentare forme, textures, colori. Le sue ceramiche e quelle della Bottega delle Stelle, di cui è il direttore artistico e la cui cura è affidata alla moglie Antonella Manfredini, raccontano piccole, grandi e poetiche storie di boschi, di alberi, di colline addormentate dove vivono i “guardiani notturni”: gufi, civette, barbagianni.

Il mondo incantato dell’artista è inoltre popolato da personaggi che sembrano materializzarsi dal passato e da ceramiche di uso quotidiano come pentole, bruciaprofumi, ciotole che vengono elevate a opere d’arte. La mostra, curata da Gioia Quicquaro, storica dell’arte sarà inaugurata sabato 1 dicembre alle 18 e sarà visitabile fino al 6 gennaio tutti i giorni presso la Galleria d’Arte La Mongolfiera in via Roma 50 a Sanremo, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, tranne il lunedì mattina e i festivi. Per informazioni: 0184 508554 - info@gallerialamongolfiera.it, www.gallerialamongolfiera.it