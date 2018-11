Resta chiusa la dipartimentale a Breil-sur-Roya a tempo indeterminato

Tenda. Cattive notizie per chi si reca in Liguria o in Costa Azzurra. Nonostante le prime notizie arrivate in mattinata sull’imminente riapertura, è stata invece prolungata la chiusura della strada dipartimentale RD6204.

A comunicarlo ufficialmente è il municipio di Breil-sur-Roya. Non si hanno notizie sull’ora della riapertura poiché spetterà al consiglio dipartimentale darne ufficialmente la conferma non appena i lavori saranno terminati.