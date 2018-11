Imperia. Domenica appena trascorsa i Reds Rugby Team hanno partecipato al raggruppamento Fir tenutosi a Savona, in quel del Fontanassa, giornata soleggiata ma con vento che fa ricordare l’arrivo del generale inverno, nulla di preoccupante per chi gioca a rugby e tanto meno per i piccoli Reds che affrontano la sfida senza troppe preoccupazioni.

In campo Under 6 e Under 8 con nuovi neofiti ad aumentare le fila, soddisfazione per i nuovi arrivi da parte del presidente Giovanni Lisco “Nonno Giò” che ringrazia le famiglie per il supporto che danno alla società.

di 7 Galleria fotografica Reds Rugby Team









U.6: si diceva appunto di new entry al seguito dei “baby-senatori”, hanno partecipato ad un triangolare con una mista Api/Savona, Cogoleto e REDS. Vederli giocare ha fatto pensare ai più che i folletti di Babbo Natale erano giunti in anticipo a Savona per incontrarsi, un movimento unico e continuo di piccoli che rincorrevano il pallone giocando come solo i bambini sanno fare e che senza malizia si scontrano (parlare di placcaggio è troppo) e tengono la palla perché in meta “…ci vado io”. Bella prestazione per i piccoli Reds che avevano una squadra molto giovane e per giovani si parla di tutti bambini di 4 anni e uno solo di 5. Crescere col gioco del rugby questo è l’obiettivo della squadra dei Reds ed i piccoli lo mettono in pratica.

U.8: si può parlare per più grandicelli di una rivalsa del raggruppamento di Cogoleto. Hanno partecipato quattro squadre Cogoleto, Imperia, API/Savona e Reds Rugby. Quadrangolare che ha visto i ragazzi dei Reds pronti a cancellare le partite scorse, dalla prima battuta si è capito che i bambini avevano voglia di far bene e hanno infilato mete nel pallottoliere una dietro l’altra cercando collaborazione tra loro e dando prova di crescita. Paradossalmente la partita più bella è quella persa dai Reds contro il Cogoleto, senza timori e con un agonismo latente hanno combattuto a suon di placcaggi subiti rialzandosi per andare avanti.

Soddisfazione dallo staff tecnico di ambo le squadre, in categorie dove il risultato non conta, vedere un approccio così intenso, fa entusiasmare tutti dai tecnici/educatori ai genitori. Bella esperienza di divertimento e gioco con l’occasione la società invita tutti al campetto dell’oratorio Regina Pacis di Artallo dove oltre al terreno in sintetico da pochi giorni si sta attrezzando la club house che in caso di pioggia viene utilizzata dagli educatori per esercizi di

coordinazione motoria e per momenti di aggregazione.

Risultati gare U.8:

Imperia – Cogoleto 1-9

Savona /Api – Reds 1-9

Imperia – Reds 2-7

Savona /Api – Cogoleto 1-9

Cogoleto – Reds 4-0

Imperia – Savona/Api 13/5