Rari Nantes Imperia, Prima Squadra in trasferta ad Ancona per ricordare Riccardo Cesini

Imperia. Comincia la nuova stagione della Rari Nantes Imperia maschile con la trasferta ad Ancona per disputare il torneo in memoria di Riccardo Cesini, fratello di Davide che è un ex della Rari e grande amico giallorosso.

Tante le novità a cominciare dal ritorno di Stefano Fratoni che potrà testare i suoi dopo il primo mese di allenamenti. In mezzo a tanti giovani, la certezza di Capitan Rocchi che sarà ancora il punto di riferimento in acqua per tutta la squadra. La Rari affronterà Jesina, squadra di Serie B dell’ex Sebastianelli, e Team Osimo. Facendo ritorno ad Imperia nella giornata di domani.

Ecco i convocati per la trasferta marchigiana: Rocchi (cap.), Merano (portiere), Amoretti (portiere), Maglio, Ramone, Mirabella, Pedio, Spano, Giostra, Paganoni, Bracco, Ciccione. Tra le chiamate, non figurano vari nomi compresi nelle rosa: Mister Fratoni ha dosato le forze in vista del torneo di domenica 4 novembre a Genova, al quale la Rari parteciperà.