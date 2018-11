Rari Nantes Imperia, prestazione convincente dell’under 15 alla piscina Cascione

Imperia. Una Rari coriacea e mai doma è protagonista di una prestazione convincente alla Piscina Cascione: soltanto nel finale, Locatelli trova il gol del 10-10. Insomma, non è arrivata la ciliegina dei tre punti ma la torta c’è. Eccome.

Le giallorosse dimenticano il k.o. di Bogliasco e partono forte con le reti di Rosta, Cappello e Cerrina. Le genovesi non mollano la presa ma è Capitan Platania, autrice di una prestazione davvero coraggiosa, a tenere le distanze coadiuvata da una squadra determinata a condurre in porto il match. Ancora la coppia Cerrina-Rosta vanno a segno e dietro Repola chiude la porta, parando anche un penalty.

Gli ultimi sette minuti sono infuocati e vengono aperti dalle reti di Iazzetta e Platania. La squadra rimane concentrata nonostante la reazione veemente del Locatelli che, nel finale, trova il pari.

Il pubblico della Cascione esce comunque divertito da questo ‘Monday Night’.

R.N.IMPERIA – U.S. LOCATELLI 10-10

(3-1; 1-2; 4-4; 2-3)

IMPERIA – Repola, Rosta 3, Ruma, Platania cap. 3, Cappello 1, Cerrina 2, Giribaldi, Reitano, Iazzetta 1, Veneziano, Carra, Ferrara, Della Valle. All. Fratoni

LOCATELLI – Vanin, Bianco, Avenoso, Giacalone, Ravenna 1, Malavasi, Rossi 6, Mascia, Medicina 2, Banchi, Polidori, Cugia.

Arbitro: Salino

Note: Uscite per limite di falli Cerrina nel terzo tempo e Rosta (I) nel quarto. Sup. Num. Imperia 3/7 + 2 rigori realizzati; Locatelli 3/9 + 4 rigori (3 realizzati e uno parato)