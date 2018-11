Rari Nantes Imperia, l’under 15 femminile vince a Rapallo

Imperia. La Rari c’è e batte un colpo, anzi tre, come i punti portati a casa. Le giallorosse under 15, allenate da Stefano Fratoni, hanno vinto 8-10 contro Rapallo Nuoto, in trasferta.

Regna l’equilibrio fino all’intervallo lungo: le imperiesi trovano la via del gol con Rosta (due volte) e capitan Platania ma, alla seconda sirena, Rapallo è avanti di una rete, complice anche qualche disattenzione difensiva.

Si cambia lato della vasca e la Rari suona la carica: Iazzetta trova subito il pari, poi Platania sigla il vantaggio e Cerrina assesta l’ uno-due che stordisce le avversarie. Ad inizio dell’ultimo quarto trova anche la tripletta personale imitata, subito dopo, da Rosta. Cappello porta il risultato sul 5-10 e le giallorosse si rilassano favorendo così la prova di rimonta rapallese che però non si concretizza.

Al termine della gara, ha parlato mister Fratoni: “Oltre al risultato, la notizia più importante è il netto miglioramento delle ragazze. Sia individualmente che del collettivo. E’ il risultato di un costante impegno durante gli allenamenti. Le ragazze hanno dato tutto ed anch’io sono contento di poter ricambiare, inoltre ci sono buoni margini di crescita ma dobbiamo a continuare a faticare e ragionare partita per partita”.

RAPALLO NUOTO – RARI NANTES IMPERIA 8-10

(2-2; 2-1; 0-4; 4-3)

RAPALLO – Gasparini, Staccini, Costigliole 4, Fosco 1, Mascara, Mirò, Giuliani, Cavallini, Solimano, Malacrina, Spanò, Antonucci 3, Bianco.

IMPERIA – Repola, Rosta 3, Ruma, Platania cap. 2, Cappello 1, Cerrina 3, Giribaldi, Gerbore, Iazzetta 1, Veneziano, Carra, Ferrara, DellaValle, Bergatta. All.: Fratoni

NOTE: espulsa secondo art.21.15 Ferrara (I) nel primo tempo; uscite per limiti di falli Malacrina (R) nel terzo tempo e Platania (I) nel quarto. Sup.Num.: Rapallo 1/9 + due rigori trasformati, Imperia 1/9 + due rigori (uno trasformato)