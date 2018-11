Rari Nantes Imperia, l’under 13 maschile cede ad Arenzano

Imperia. In trasferta, la Rari Nantes regge un tempo poi cede alla Rari Nantes Arenzano 15-5. Tra gli imperiesi, oggi, sono stati tanti i debuttanti nel campionato agonistico.

I ragazzi allenati dal duo Rosso-Rocchi cominciano la partita con coraggio e capitan Rossi trascina i compagni al primo intervallo in parità 4-4: è poker per il numero 2 giallorosso.

Poi, però, i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco e Rari Nantes Imperia deve arrendersi. Il sussulto arriva a metà del terzo periodo con la rete di Porro ma non basta per arginare l’offensiva biancoverde. Nella seconda parte di gara, il tecnico ha schierato una formazione sperimentale che ha potuto fare esperienza in vista delle prossime uscite.

RARI NANTES ARENZANO – RARI NANTES IMPERIA 15 – 5

(4-4; 5-0; 3-1; 3-0)

Arenzano – Corelli, Santoro 1, Verrina 1, Robello 2, Costa, Caviglia 1, Sansone 3, Valle 3, Imparato, Zucca 1, Invernizio 2, Varone 1. All.: Vallarino

Imperia – Carpano, Rossi cap. 4, Porro 1, Pollice, Di Luccio, Bellini, Dulbecco, Rombo, Pace, Buemi, Lanteri, Morchio, Sciocchetti, Marfella, Ceccarelli. All.: Rosso