Rari Nantes Imperia, l’under 13 femminile strappa un punto a Bogliasco

Imperia. Alla Vassallo di Bogliasco, le giallorosse della Rari Nantes Imperia under 13 strappano un ottimo pari, 4-4. Il risultato è figlio di una prestazione davvero grintosa delle ragazze di Fratoni che hanno mantenuto la concentrazione alta durante tutto il match.

Lo svolgimento della gara ha visto dominare l’equilibrio in vasca e nessuna delle due compagini ha prevalso sull’altra. La Rari aveva trovato il vantaggio immediato con Rosta. Poi Cappello raddoppiava il divario ma le bogliaschine ribaltavano il punteggio grazie al poker di Deserti, figlia d’arte del Campione del mondo Arnaldo. L’ultima parola però spettava ancora alla coppia vincente Cappello-Rosta che infilava i due gol per stabilire la parità finale.

Il commento della partita è affidato ad un soddisfatto mister Fratoni: “Una domenica lunga ma dalla quale esco divertito. Il punto strappato in trasferta fa molto piacere, soprattutto perché arriva da una piscina con una gloriosa tradizione pallanuotistica. Molte di queste ragazze, tre ore fa erano in acqua a Rapallo con le under 15 e ora hanno mostrato grande grinta in questa partita. Si meritano ogni fortuna perché sto conoscendo un gruppo splendido che ha voglia di impegnarsi e di spendere ogni energia per questo sport”.

BOGLIASCO BENE – RARI NANTES IMPERIA 4-4

(0-1; 3-2; 1-0; 0-1)

Bogliasco – Oberti, Torrisi, Fichera, Cariolo, Deserti 4, Alberoni, Innocenti, Barbieri, Boero, Lanata, Nesi.

Imperia – Della Valle, Rosta cap. 2, Bergatta, Giribaldi, Pollano, Veneziano, Cappello 2, Iazzetta, Gerbore. All.: Fratoni