Rari Nantes Imperia, all’esordio stagionale l’under 15 vince nel derby contro l’Albenga

Imperia. La stagione 2018/19 è cominciata con il sorriso per i ragazzi della Rari Nantes Imperia Under 15 che hanno battuto in trasferta l’Albenga, nel derby di giornata.

Partono meglio gli ingauni che trovano l’immediato vantaggio ma i Rari-Boys allenati da Rosso, coadiuvato dalla prima panchina in carriera di Filippo Rocchi, reagiscono con il pari del difensore Paganoni, che sigla così la prima rete della stagione. A questa fa seguito il centro di Sapino. I giallorossi provano l’allungo nel secondo periodo con le reti ancora di Paganoni e Sapino ed il gol di Pario, che trova il +2 praticamente a fil di sirena.

Albenga, a vasca invertita, ricuce lo strappo trovando la parità dopo i ruggiti di Mattia Rossi e Cipriani. Una parità che introduce l’ultimo periodo, quello dove la Rari dimostra di averne di più, e la Rari assesta i colpi decisivi per tornare a casa con i tre punti nel sacco. Di Lionardo abbassa la serranda, poi la doppietta di Vinci e le reti di Cipriani e Grosso, incorniciano l’8-11 finale meritato.

IDEA SPORT ALBENGA – R.N.IMPERIA 8-11

(2-2; 1-3; 4-2; 1-4)

ALBENGA – Barrucchello, Roascio 3, De Francisci, Mazzariol, Sommariva , Mazzariol, Ghersevi 1, Vassallo, Scola 1, De Andreis 2, Lazzara, Milano, Ferraris, Sclavo 1. All.: Giulini

IMPERIA – Di Lionardo, Paganoni 2, Grosso 1, Pario 1, Sapino 2, Lucia, Rossi M. 1, Cipriani 2, Ferrari, Vinci 2, Porro, Rossi R., Ventura, Sassi. All.: Rosso

Note: usciti per limite di falli Mazzariol (A) nel secondo tempo e Vassallo (A) nel terzo; Sup.num. Albenga 1/5 + un rigore trasformato, Imperia 5/12