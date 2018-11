Rapina all’OVS di Sanremo, arrestato 34enne incensurato

Sanremo. Con l’approssimarsi delle festività natalizie i carabinieri hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della microcriminalità predatoria.

Nella Città dei Fiori, i militari – in uniforme ed in borghese – pattugliano le principali vie del centro matuziano e le aree ritenute più sensibili – come gli accessi alla “Pigna” – attraverso le quali chi commette reati contro il patrimonio spesso fugge cercando di far perdere le proprie tracce. Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno arrestato in flagranza di rapina impropria A.L., 34enne marocchino, domiciliato a Sanremo e incensurato.

L’uomo, dopo essersi introdotto all’interno dell’OVS di via Matteotti, ha provato dei capi d’abbigliamento del valore complessivo di 90 euro, danneggiandone i dispositivi antitaccheggio, per poi occultare gli abiti in una borsa. Infine, come se nulla fosse, si è recato verso l’uscita è stato fermato dall’addetto alla sicurezza, insospettito dal lungo tempo che lo straniero ha trascorso all’interno del camerino.

L’uomo, per assicurarsi la fuga, ha spinto e strattonato la guardia guadagnando l’uscita, ma è stato bloccato dai carabinieri che pattugliavano proprio quella zona, immediatamente intervenuti. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando di Villa Giulia in attesa del rito direttissimo.