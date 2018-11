Ventimiglia. La stagione atletica 2018, che era iniziata con una campestre, in valle Arroscia, a Vessalico, patria dell’aglio, si è conclusa con una campestre nei giardini di Ventimiglia, con una partecipazione record. La Foce era presente con ben 35 concorrenti.

In gran parte i risultati erano scontati ma vale ricordare che lo spettacolo delle partenze, degli arrivi, delle premiazioni, dell’entusiasmo di oltre cento partecipanti e delle loro famiglie è stato magnifico e ha regalato a tutti gli atleti, soprattutto a quelli meno protagonisti nelle classifiche, un premio che ricorderanno a lungo.

Quattro vittorie individuali su sei sono andate alla Foce: con Federica Marelli tra le cadette, con Giovanni Siccardi tra i cadetti, con la straordinaria Alessia Laura tra le “ragazze” e con l’esordiente A Giulia De Cristofaro. Tra i “ragazzi” il successo è andato al maurino Juan Morsecchio; e tra i maschietti esordienti, al vertice c’è un altro maurino, Ennis Pelle.

Nelle classifiche a squadre la Foce si è imposta tra le cadette dove c’è dopo la vincitrice Marelli, Marina Marchi, seconda e Fatima Soummade terza. Primato anche tra le esordienti con Giulia, Chiara Fiorili, Iris Fortugno e Sara Ciravegna. Due successi anche per la Nuova Atletica 92: tra i due ragazzi (Pelle-Megiovanni-Verrando), categoria dove la Foce schierava 6 atleti: Bashmeta-Avagnina-Genova-Garibbo-Pastorelli-Lucarelli con l’intento di fare un’operosa preparazione invernale, indipendentemente dalle proprie attitudini.

Ancora Atletica 92 tra i cadetti (Basso-Girotti-Berardi) e con la Foce presente con 8 atleti, oltre al vincitore singolo Siccardi: Mattia Paonessa-Simone Garibbo-Tiziano Mercuri-G.Luca Cirillo-Ivan Da Sacco-Luca Preatto e Alessio Milo. Un successo a squadre per la Maurina tra le ragazze2 con El Mottaki-Urso-Bogliorio e uno per l’Atletica Planum tra gli esordienti maschi con Pino-Mazzocchetti-Faninna. Prossimo appuntamento sulle isole Lérins, gita ideale ma che, quest’anno, sembra non trovare tanto entusiasmo.