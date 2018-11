Imperia. Impegnativa giornata di qualificazioni ai Campionati Italiani per gli atleti della categoria Esordienti B ovvero gli under 15.

L’Ok Club di Imperia porta in gara nove atleti, due ragazze e sette ragazzi, preparati e determinati ad ottenere il prestigioso pass per le finali nazionali in programma a Lido di Ostia all’inizio di dicembre. Al mattino iniziano le categorie femminili, la prima a salire sul tatami è Martina Gilli che al limite dei 48 kg non trova la giusta misura pur gareggiando con impegno, di seguito Rachele Petunia nei 63 kg conduce una gara autoritaria e senza sbavature che la porta al primo posto e a conquistare il pass per gli italiani.

Nel pomeriggio la numerosa categoria dei ragazzi vede impegnato per primo Nicola Saglietto che non ha problemi nei 38 kg, vince agevolmente e anche lui si assicura un posto per le finali. Daniele Brezza nei 42 kg con una gara di cuore e di carattere si impone su agguerriti avversari guadagnando anche lui un posto per gli italiani. Nei 50 kg sono due gli atleti schierati dal sodalizio imperiese, Lorenzo Marzullo e Andrea Valle entrambi danno il meglio ma non riescono a finire nella rosa dei qualificati fermandosi rispettivamente al 5 e al 3 posto.

Anche i forti atleti Filippo Giromini nei 66 kg e Federico Galletta nei 55 kg commettono un errore nel primo incontro che compromette l’accesso alle finali terminano rispettivamente al secondo ed al terzo posto ma non basta per la qualificazione. Ottima gara per Alessandro Ferri che nei 60 kg non ha rivali inanellando una serie di incontri vinti con maestria prima del limite, il primo posto gli dà accesso alle finali.

In conclusione, 4 atleti qualificati per le prossime finali dei campionati italiani under 15 che si svolgeranno a Lido di Ostia (Roma) i prossimi 1 e 2 dicembre dove i migliori atleti italiani daranno vita a due giorni di Judo ai massimi livelli.