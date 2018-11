Quattro atleti del Judo Club Sakura alle finali nazionali del campionato italiano esordienti

Taggia. L’1 e 2 dicembre prossimi si svolgeranno ad Ostia Lido le finali nazionali del campionato italiano esordienti B, gara prestigiosa per la quale si sono aggiudicati la partecipazione, attraverso le qualificazioni regionali svoltesi a Genova, ben quattro atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d.: Elisa Antellini e Lucrezia Chiantore, nella categoria femminile fino a Kg. 57 , Lorenzo Graneri nei maschi fino a Kg. 60 e Lorenzo Macrì oltre Kg. 81.

La gara è stata avvincente ed impegnativa ed i ragazzi hanno cercato di mettere in campo tutto il loro sapere per arrivare alla qualificazione.

Erano in gara Edoardo Canavese, Lorenzo Graneri, Lorenzo Magnaghi, Leonardo Manetta, Lorenzo Macrì per la gara maschile ed Elisa Antellini, Lucrezia Chiantore, Lucrezia Ruo Roch per la gara femminile.

Tutti hanno dato il massimo e condotto un’ ottima gara, ma, purtroppo, in base alle percentuali di atleti che si potevano classificare per ogni categoria di peso, non tutti sono stati premiati con l’ accesso alle finali.

Ora l’ attesa per le finali è grande e sicuramente, qualsiasi possa essere il risultato che raggiungeranno, il loro impegno sarà stato comunque profuso al massimo.

L’istruttore Alessio Ferrigno, preparatore degli atleti, commenta: ”I ragazzi si sono preparati con molto impegno, ma non sempre tutti vengono premiati dal risultato. Avranno comunque modo di rifarsi nelle prossime gare, prima tra tutte i campionati assoluti regionali che si svolgeranno a Genova il 9 dicembre”.