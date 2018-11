Provincia di Imperia in fondo alla classifica della qualità della vita. Note dolenti da criminalità e popolazione

Imperia. La settimana scorsa Italia Oggi, insieme all’Università la Sapienza, ha pubblicato la classifica della qualità di vita nelle 110 province italiane. Il dato allarmante è la posizione della nostra provincia, situata al 102°, in lieve miglioramento rispetto al 104° posto dell’anno scorso, ma pur sempre in fondo alla lista. Da dove nasce questo dato?

I ricercatori hanno diviso la qualità della vita in 9 “sottosezioni”: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale, popolazione, servizi finanziari, sistema salute, tempo libero, tenore di vita. L’unica nota positiva per la provincia riguarda il tempo libero, dove l’imperiese si piazza la nono posto. Male invece la maggioranza delle altre voci, soprattutto per le categorie criminalità e popolazione, rispettivamente 106° e 105°.

Meno peggio ma di poco quando si parla di tenore di vita e ambiente, posizionate la prima all’ottantesimo posto e la seconda al novantesimo. Meglio le posizioni in sistema salute e affari e lavoro, classificate 50° e 64°. La situazione rimane comunque molto preoccupante, viste anche le altre sezioni, dove la provincia si classifica 70° nel disagio sociale e 70° nei servizi finanziari.

Ecco le classifiche nello specifico: Qualità della vita: 102° Affari e lavoro: 64° Ambiente: 90° Criminalità: 106° Disagio sociale: 81° Popolazione: 105° Servizi finanziari: 70° Sistema salute: 50° Tempo libero: 9° Tenore di vita: 80°