Promozione, Taggia sconfitto da Serra Riccò

Taggia. Il Taggia domenica ha affrontato il Serra Riccò durante la partita, valida per l’undicesima giornata del Girone A del campionato di Promozione.

L’incontro si è concluso a favore degli ospiti per 1-2. I padroni di casa nonostante abbiano perso rimangono con 21 punti in seconda posizione in classifica.