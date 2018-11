Promozione, San Stevese perde contro Celle Ligure

Santo Stefano al Mare. Domenica sono scesi in campo San Stevese–Celle Ligure.

La partita, valida per la decima giornata del Girone A del campionato di Promozione, si è conclusa a favore degli ospiti per 0-2. La San Stevese ha perciò perso in casa. Rimane così con 8 punti verso il fondo della classifica.