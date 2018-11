Promozione, netta sconfitta per la Dianese&Golfo contro il Varazze

Diano Marina. Si è disputata ieri la partita tra Dianese&Golfo e Varazze 1912 Don Bosco, che si è conclusa a favore degli ospiti.

La squadra padrone di casa ha infatti perso in casa per 0 a 5. La partita era valida per la ottava giornata del Girone A del Campionato di Promozione. La Dianese&Golfo si trova così in classifica con 14 punti.

DIANESE & GOLFO-VARAZZE 0-5

Dianese & Golfo: Miraglia, Lufi, Quispe, Brignoli, Ippolito, Colli, L. Vassallo, Garibbo, Burdisso, Greco, Canu. A disposizione (Bortolini, Calandrino, N. Vassallo, Piazza, Muca, Arrigo, Casassa, Martini). Allenatore: Bencardino

Varazze: Bonavia, Maralino, Crocilla, Rampini, Tosques, Tagliabue, Greco, Baroni, Perrone, Guerrueri, Paini