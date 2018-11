Promozione, la San Stevese sconfigge il Vallescrivia

Santo Stefano al Mare. E’ andata in scena ieri la partita tra Vallescrivia 2018 e San Stevese, che si è conclusa a favore degli ospiti.

La squadra della San Stevese ha infatti vinto per 0 a 1. La partita era valida per l’ottava giornata del Girone A del Campionato di Promozione. La squadra si trova così in tredicesima posizione in classifica con 7 punti.

VALLESCRIVIA-SANSTEVESE 0-1

Reti: 70’Russo (S)

Sanstevese: D’Ercole, Valenzise, Gracci, Lanteri, B. Raguseo, C. Gagliardi, Russo, De Flaviis, Cutellè, A. Geraci, El Kamli. A disposizione (Borriello, Grandi, Drinceanu, Brizio, Anfosso, Crudo, G. Calvini, La Greca). Allenatore: Siciliano