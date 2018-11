Promozione, la San Stevese perde contro il Serra Riccò 1971

Santo Stefano al Mare. Esce sconfitta per 1-2 la San Stevese contro il Serra Riccò 1971.

La partita era valida per la nona giornata del Girone A del campionato di Promozione. La San Stevese, che ha perso in casa, si trova così in terz’ultima posizione in classifica con 7 punti.

SANSTEVESE-SERRA RICCO’ 1-2

Reti: 27’De Flaviis (SA) 60’Orero, 75’Draghici (SE)

Sanstevese: D’Ercole, Valenzise, Gracci, Lanteri, B Raguseo, C. Gagliardi, Russo, De Flaviis, Brizio, Crudo, El Kamli. A disposizione (Laura, Borriello, Grandi, Drinceanu, Baidi, Cioffi, Cutellè, Stella, G. Calvini). Allenatore: Siciliano

Serra Riccò: Kouvatzis, Montecucco P., Guidetti, Burdo F., Burdo E., Piccolo, Montecucco M., Trudu, Draghici, Orero, Poggioli. All. Arecco

Arbitro: Di Napoli di Savona