Promozione, la Dianese&Golfo perde in casa contro la Sestrese

Diano Marina. Domenica è andata in scena la partita Dianese e Golfo–Sestrese.

La partita, valida per la decima giornata del Girone A del campionato di Promozione, si è conclusa a favore degli ospiti per 0-1. La squadra dianese ha perciò perso in casa. Rimane così con 15 punti in settima posizione in classifica.

Promozione – 10^giornata

DIANESE & GOLFO-SESTRESE 0-1

Reti: 50’Zani (S, rigore)

Dianese & Golfo: Miraglia, N. Vassallo, Ippolito, Brignoli, Calandrino, Martini, Colli, Garibbo, Burdisso, Piazza, Canu. A disposizione (Bortolini, Lufi, Greco, Casassa, L. Vassallo, Mrahi, Muca, Arrigo, Numeroso). Allenatore: Bencardino

Sestrese: Rovetta, Raso, Madaio, Di Sisto, Ansaldo, Rossi, Cafferata, Federici, Akkari, Zani, Camara. A disposizione (Venturini, Ardinghi, Carvelaro, Gjoka, Lo Stanco, Nasiti, Valcavi, Sattin, Piroli). Allenatore: Schiazza

Arbitro: Ghiso di Savona