Promozione, il Taggia prevale su Loanesi S. Francesco

Taggia. Si è disputata ieri la partita Loanesi S. Francesco-Taggia, che si è conclusa a favore degli ospiti.

La squadra taggese ha infatti vinto per 3 a 1. La partita era valida per l’ottava giornata del Girone A del Campionato di Promozione. La squadra si trova così in seconda posizione in classifica con 18 punti.

LOANESI-TAGGIA 1-3

Reti: 45′ 86’Tarantola, 58’Botti (T) 90’Daddi (L)

Loanesi: Vernice, Campagna, Leo, Condorelli, Mollo, Garassino, Di Lorenzo, Antonelli, Daddi, G. Insolito, Rocca. A disposizione (Bracco, Puddu, Gentile, Monte, Alberti, Pisano, Mbye, Murru, F. Insolito) Allenatore: Rivituso

Taggia: Pronesti, Arduin, Balbo, Tarantola, Ravoncoli, Minghinelli, Botti, Pinasco, Salmaso, Giirat, Mangione. A disposizione (Prato, Bona, Delbarba, Sichi, Fiorillo, Rosso, Ferrigno, V. Gallo, Cuneo). Allenatore: Maiano