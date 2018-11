Progetto di restyling del mercato annonario di Sanremo, parte la raccolta firme

Sanremo. I commercianti del mercato annonario hanno indetto una raccolta firme a favore del progetto di restyling funzionale e di adeguamento igienico sanitario del mercato.

“I sottoscritti operatori dichiarano che:

Sono favorevoli e compiaciuti dell’opera in oggetto. Sono lontani dalle speculazioni politiche che potrebbero danneggiare il normale iter di realizzazione dell’opera e arrecare danni alle nostre attività in ordine alla possibile dilatazione temporale della chiusura del mercato, nonché della possibilità che il mercato permanga ulteriormente in questa situazione di degrado.

I commercianti si augurano che l’amministrazione faccia tutto quanto possibile per tutelare il prosieguo delle nostre attività (anche in ordine alla situazione temporanea) e ridurre gli eventuali periodi di chiusura del mercato. Laddove sussistesse necessità, i commercianti si impegnano a tenere un comportamento collaborativo nei confronti dell’amministrazione esprimendo eventuali osservazioni in merito al progetto che risulterà vincitore della gara di appalto circa l’opportunità di poter svolgere alcuni lavori di ristrutturazione a mercato aperto.

I commercianti sono consapevoli circa l’incompetenza del Comune in merito all’applicazione della cd. Direttiva Servizi (recepita assieme alla cd. Bolkestein) ma si augurano un attivo impegno, da parte dell’amministrazione, in ordine all’eliminazione delle assurde conseguenze che questa potrebbe determinare. I commercianti si augurano che laddove venisse previsto un aumento del canone di locazione, questo venisse prima sospeso e poi concordato fra le parti in forza della situazione patita temporaneamente dai commercianti”.

